Le Conseil du syndicat du personnel de la CPI demande aux États de donner tout leur sens aux dispositions sur la haute considération morale des fonctionnaires élus

Au terme de l’Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale (CPI), les États ont adopté une résolution sur la nomination et l’élection des juges (pdf). Il s’agit d’une avancée importante pour améliorer le processus d’élection des juges de la CPI. Il y est exigé, notamment, que la Commission consultative pour l’examen des candidatures au poste de juge « crée une déclaration type que tous les candidats doivent signer et dans laquelle ceux-ci indiquent s’ils ont connaissance d’éventuelles allégations de faits répréhensibles, notamment de faits de harcèlement sexuel, qui les viseraient ». Il s’agit d’une recommandation formulée par Open Society Justice Initiative dans son rapport récent sur l’amélioration de la nomination et de l’élection des juges à la CPI.

Au sujet de la haute considération morale, de l’intégrité et de l’éthique des fonctionnaires élus à la CPI, le personnel de la CPI a également exprimé son opinion dans une déclaration du Conseil du syndicat du personnel. Le Conseil du syndicat de la CPI représente, protège et promeut les droits, les intérêts et le bien-être du personnel de la CPI et œuvre pour améliorer les conditions générales d’emploi et de travail. Dans cette déclaration, le Conseil du syndicat du personnel affirme que « les exigences portant sur la “plus haute moralité, l’ impartialité et l’ intégrité“ devraient être considérées de manière égale avec les exigences portant sur la compétence et l’expérience ».

Il est impératif que les comités et les experts qui sont ou seront engagés dans la sélection des candidats aux postes de juges et de procureurs, fassent attention à cet appel du personnel de la CPI lors de l’évaluation des candidatures. Comme souligné précédemment, les plus hauts fonctionnaires sont responsables pour toute fait répréhensible vis-à-vis leur personnel, y compris les plus vulnérables.

International Justice Monitor a eu l’autorisation du Conseil du syndicat du personnel de la CPI pour rendre publique sa déclaration. Ci-dessous le texte complet de la déclaration, publié initialement le 6 décembre 2019 :